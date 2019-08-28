Сирия, 28 августа. В Дейр-эз-Зоре вновь вспыхнули антикурдские протесты. ООН направила гумконвой на подконтрольные исламистам территории Идлиба. Курды продолжают выводить отряды из северных районов Ракки и Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на юге Идлиба совместно с ВВС Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали дополнительные подразделения на северо-запад Хамы.

Курды: столкнулись с новыми народными протестами в Дейр-эз-Зоре; лишились двух бойцов в результате нападения членов народного ополчения к западу от Ракки; продолжают выводить свои отряды из приграничных с Турцией районов Ракки и Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке региона возобновились протестные акции мирных жителей. По данным военного источника в сети Twitter (smmsyria), сегодня утром народные демонстрации состоялись в деревнях Аль-Муизила и Аль-Эзба, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Сирийцы осудили курдских коррупционеров, а также потребовали возвращения сельскохозяйственной техники и автомобилей, которые были незаконно конфискованы курдами. Напомним, на прошлой неделе в этих населенных пунктах также прошли митинги против антинародной политики SDF, что говорит о новой волне активизации антикурдских настроений среди граждан САР.

Провинция Идлиб

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) направила гуманитарный конвой в провинцию Идлиб. 35 грузовиков с гумпомощью пересекли сирийско-турецкую границу в районе погранперехода «Баб Эль-Хава». Местные активисты отмечают, что наборы с продовольствием, предназначенные для мирного населения, как правило, оказываются в руках боевиков вооруженной оппозиции, под контролем которых все еще находится большая часть региона.

Между тем авиация Сирии и РФ продолжает работу в южной части провинции, атакуя военные объекты джихадистов. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), под огнем оказались укрепления боевиков на окраинах населенных пунктов Ат-Тамания, Ат-Тах и Джарджаназ. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Ракка

В оккупированных курдами районах Ракки вновь отмечаются вылазки неизвестных. Согласно информации новостного портала Baladi-News, двое бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) были застрелены на окраине населенного пункта Ас-Сальхабия, расположенного к западу от административного центра провинции. Нападавшие открыли огонь по курдским радикалам, которые патрулировали территорию на мотоцикле. Отмечается, что этот налет подвиг курдов направить на место происшествия дополнительные отряды. Ответственность за атаку взяли на себя члены местного движения «Свободные люди», о формировании которого стало известно в июне. Отмечается, что его участники осуждают произвол курдов и выступают против притеснения арабского населения.

Провинция Хама

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) направила подкрепление в район долины Аль-Габ на северо-запад провинции в рамках подготовки к началу второго этапа наступления. К границе с соседним Идлибом прибыли части 4-й дивизии САА и Республиканской гвардии. Кроме того, на линию фронта были переброшены отряды Национальных сил обороны****** (NDF). По предварительным данным, операция в Хаме будет проходить одновременно со штурмом города Кабана в Латакии, высоты вокруг которого станут плацдармом для наступления на Аль-Габ.

Тем временем оппозиционный медиапортал Jisr TV передает, что исламистам вооруженной оппозиции якобы удалось отразить атаку сил САР их союзников на северо-западе региона у города Аль-Хакура. Однако официальные новостные порталы не публиковали никаких данных о столкновениях на данном направлении.

Провинция Хасака

В соответствии с заявлением представителя пресс-службы автономной администрации курдов, «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают выводить свои отряды из приграничных с Турцией районов в рамках договоренности о формировании «зоны безопасности», достигнутой между Анкарой и Вашингтоном. Агентство новостей El Wehda передает, что курдские бойцы уничтожают укрепления и засыпают траншеи в районе города Рас Аль-Айн на севере Хасаки. Напомним, «демократическая армия» приступила к работам по демонтажу фортификационных сооружений еще на прошлой неделе. Накануне поступали данные о том, что SDF свернули позиции у Тель-Абьяда в соседней Ракке.