Турция опровергла обстрел своих наблюдателей в Сирии

Анкара, 28 августа. Турецкие власти опровергли слухи об обстреле своих наблюдателей в сирийском Идлибе. Об этом заявили источники агентства «Анадолу» в силах безопасности Турции.

По их словам, данная информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли наблюдательный пункт турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. Члены вооруженных группировок якобы открыли огонь из артиллерийских орудий по наблюдателям на высоте Джебель-Завия.

Россия зафиксировала не менее 24 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии за последние сутки. Согласно информации российских представителей, в Алеппо огонь открывался 11 раз, в Латакии — 10, в Хаме — 2, а в Идлибе — 1. Турецкие же военные приводят другие данные. Они насчитали 33 случая нарушений перемирия: 30 в Идлибе, 2 — в Латакии и 1 — в Хаме.

Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран договорились о создании на территории арабской республики так называемых зон деэскалации. Это позволило стабилизировать ситуацию в стране. Однако в САР остаются боевики, которые продолжают нарушать режим прекращения огня. На сегодняшний день боевики по-прежнему контролируют часто территорий Идлиба и оттуда осуществляют обстрелы сирийских военных и мирных жителей.