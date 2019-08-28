Скабеева поблагодарила Зеленского за освобождение Вышинского

Москва, 28 августа. Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала справедливым освобождение из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Ранее Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под Кирилла Вышинского. Главный редактор портала РИА Новости Украина находился в СИЗО более 400 дней. Суд изменил меру пресечения на личное обязательство, Вышинский обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

«Мы давным-давно этого ждали. Это был справедливый и единственно верный вариант», — сказала Скабеева.

Она также добавила, что уголовное дело против Вышинского было полностью политизированным. При этом сам журналист оказался заложником политики экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Это было страшной несправедливостью. И он, разумеется, был всего-навсего заложником той самой порошенковской политики», — добавила телеведущая.

Скабеева выразила уверенность, что решающую роль в освобождении Кирилла Вышинского сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Она также выразила уверенность, что усилия Зеленского по освобождению Вышинского станут первым шагом на пути к нормализации внутриполитической ситуации на Украине.

«Важно, что Зеленский решился. Мы прекрасно понимаем, что без Зеленского это все было бы невозможно. Поэтому и ему, наверное, следует выразить благодарность. Слава богу, что он отважился сделать этот шаг. И я надеюсь, что это первый шаг, а далее все должно налаживаться», — отметила Скабеева.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвинила Вышинского в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Позднее украинский суд арестовал Вышинского на два месяца, после чего данная мера пресечения продлевалась несколько раз.