 Освобождение Вышинского чуть не обернулось дракой в программе Скабеевой

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора украинского бюро РИА Новости Кирилла Вышинского под личное поручительство. В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсуждали, имеет ли отношение к этому решению президент Украины Владимир Зеленский.

«Вы проявляете полное непонимание европейской сути новой демократической правовой Украины», — заявил польский политолог Якуб Корейба, когда ведущие политического ток-шоу высказали предположение, что судья в Киеве освободил журналиста Вышинского из-под стражи «по звонку» президента.

По мнению поляка, на Украине подобные вопросы не решаются с помощью политической воли.

«Якуб, объясните тогда, почему прокурор больше года говорил, что Вышинский должен содержаться в тюрьме, потому что он опасный преступник, а сегодня сказал, что он не опасный и его надо выпустить?» — поинтересовался у Корейбы ведущий программы Евгений Попов.

На это польский эксперт высказал предположение, что украинский прокурор «сегодня дочитал дело [Вышинского] до конца», чем вызвал смех в студии.

«Якуб, дай я тебе помогу: просто человек одумался, осознал и понял, спустя год, и решил его освободить», — пошутила ведущая «60 минут» Ольга Скабеева.

«Он просто обнулил все ваши разговоры про полицейское государство, телефонное правосудие, политические репрессии. Нет на Украине политзаключенных! У вас забрали этот аргумент», — не унимался Корейба.

Когда слово взял российский политолог армянского происхождения Араик Степанян, он поинтересовался у польского коллеги, нет ли у него проблем.

«Ты все время орешь. У тебя что-то горит сзади?» — спросил Степанян Корейбу.

А что касается освобождения Вышинского и возможной причастности к этому Зеленского, то российский политолог напомнил, что еще вчера он говорил, что на Украине правят неразумные хазары, и предположил, что президент Украины решил доказать ему обратное.

«Он это услышал и сегодня проявил такую волю, чтобы доказать мне, что на Украине еще есть разумные. Но разумным надо быть до конца. Во-первых, как президент он должен выполнить свое обещание мира», — сказал Степанян.

Но продолжить ему не дал все тот же Корейба.

«Ваши советы украинцев не интересуют. У них нет такой задачи, чтобы вам понравиться. Перестаньте их учить», — заявил поляк и вышел из-за стойки навстречу Степаняну.

Они сцепились руками в середине студии, перекрикивая друг друга. Их вовремя остановил Попов.

«Езжай обратно в Ереван и там учи людей, как себя вести!» — кричал Корейба.

«И тебя научу, — ответил Степанян. — Хотя нет, не научу. Тебя бесполезно учить, судя по твоим глазам».

Чтобы снизить накал страстей, «потому что некоторые в студии покрылись красными пятнами», Скабеева предложила сменить тему.