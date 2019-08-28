Как освобождали Кирилла Вышинского. Репортаж ФАН из Киева

Апелляционный суд Киева около полудня среды, 28 августа, выпустил на свободу журналиста, главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как заявил Кирилл в интервью Федеральному агентству новостей, он ждал этого момента с 15 мая прошлого года — со дня своего незаконного ареста. В своем освобождении Вышинский видит огромную заслугу адвокатов, коллег-журналистов и всех, кто поднимал голос в его защиту.

Сюрпризов не ждали

Очередное судебное заседание по делу Кирилла Вышинского не обещало особых сюрпризов, поэтому наплыва прессы не наблюдалось. Поэтому, когда судья Апелляционного суда Киева вынес свое решение, у многих журналистов буквально отвисли челюсти. Сам Вышинский реагировал как человек, у которого моментально упала гора с плеч.

Впрочем, никаких прыжков и радостных криков в зале не было. Когда заседание закончилось, некоторое время стояла мертвая тишина, словно это было будничное событие. Сам Вышинский попросил коллег некоторое время не подходить к нему с вопросами — ему нужно было собраться с мыслями. И с силами, которые, казалось, его вот-вот покинут.

Первым к Кириллу Вышинскому подошел корреспондент ФАН. На вопрос, было ли решение суда для него неожиданным, Кирилл ответил:

«Знаете, я ждал этого с 15 мая (2018 года). Каждый день в Лукьяновском СИЗО давался мне очень тяжело — не было горячей воды и многого другого. Поэтому я сейчас больше всего хотел бы просто попасть домой, помыться как человек, собраться с силами».

Радость и благодарность

Вышинский поделился с журналистами своими эмоциями, которые испытал, узнав, что освобожден из-под ареста.

«Испытываю радость, как человек, который безвинно провел в тюрьме столько времени. Если говорить о формулировке — освобождение под личное обязательно, то я слышу такую формулу не в первый раз. Считаю, что суд наконец-то принял справедливое по отношению ко мне решение», — говорит журналист.

На вопрос, как он оценивает свое освобождение с политической точки зрения, Кирилл ответил, что всегда хотел справедливых юридических, а не политических решений.

«Я и сейчас этого хочу, — отметил он. — Считаю, что удовлетворение просьбы моих адвокатов об изменении мне меры пресечения, — это справедливое юридическое решение».

Вышинский: В тюрьме просто плохо

Журналист также поделился подробностями своего тюремного заключения.

«Не могу сказать, что чего-то из того, чего я был лишен в тюрьме, мне очень хотелось. Просто в тюрьме неуютно, плохо. Не знаю никого, кто бы чувствовал себя в тюрьме комфортно. Там просто очень плохо», — отметил он.

Спасибо за солидарность

Вышинский рассказал, что все время, проведенное им в неволе, чувствовал поддержку коллег на Украине и в России, а также со стороны международных правозащитников.

«У меня просто не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность и перечислить всех политиков, адвокатов, журналистов, которые способствовали моему освобождению, — отметил он. — Украинское телевидение об этом не сообщало, но я ежедневно получал огромное количество писем со словами поддержки. Еще раз хочу сказать спасибо всем, где бы эти люди ни находились, за проявленную солидарность со мной».

На вопрос ФАН, намерен ли он после выхода из тюрьмы восстановить работу редакции РИА Новости Украина, и позволят ли ему это киевские власти, Кирилл ответил:

«Сам факт того, что я сейчас выйду на свободу, говорит, что в стране настают другие времена. Конечно, восстановить работу редакции, даже если ей разрешат работать в Киеве, будет нелегко: силовики оставили от наших компьютеров и серверов лишь груду железа. Но, тем не менее, часть коллектива осталась со мной на связи, и, наверное, собрать их вместе возможно. Но я пока не могу думать об этом, мне нужно просто перевести дух».

Вышинский: Я не озлоблен

Также Кирилл рассказал, что голосовал в тюрьме на всех этапах украинских выборов: против экс-президента Украины Петра Порошенко и, соответственно, за нового украинского лидера Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа». На вопрос ФАН, намерен ли он мстить Порошенко за свое незаконное тюремное заключение, Вышинский заявил:

«Месть — не мой конек, я не озлоблен и не буду стремиться любой ценой отплатить старой власти. Впрочем, если будет суд над Порошенко и его подручными, я, как любой законопослушный человек, готов давать показания на процессе. Если, разумеется, в этом будет необходимость».

Также Вышинского спросили, кому принадлежит главная заслуга в его освобождении.

«Знаете, я бы не хотел называть конкретных имен — их очень много, не хочу никого обидеть, не упомянув. Но мои адвокаты...они подвергались огромному давлению и все-таки выстояли! Спасибо им огромное!» — сказал Кирилл и замолчал на целую минуту.

Было видно, что его буквально душат слезы. Он повернулся и обнялся со своим адвокатом Андреем Доманским. Собравшиеся в зале журналисты в течение нескольких минут не решались задавать Кириллу новые вопросы: каждый мог себе представить, что значит провести 14 месяцев в тюрьме по надуманному обвинению.

В свою очередь, Андрей Доманский сообщил, что он и его команда намерены добиваться в суде признания обвинений против Вышинского абсолютно незаконными. На вопрос, возобновит ли Вышинский работу в качестве журналиста, Доманский ответил, что у его подзащитного есть на это законное право, правда, при смене места работы он должен будет уведомить об этом суд.

Все это время Кирилл Вышинский стоял, опустив голову, его плечи слегка дрожали. Похоже, он еще не верил, что через несколько минут сможет свободно выйти из суда на Соломенскую площадь, сесть в обычную, а не тюремную машину и отправиться домой.

«Кирилл, мы от души поздравляем вас с освобождением!» — сказал корреспондент ФАН, а украинские коллеги закивали головами и одобрительно загудели.