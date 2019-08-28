Вышинский поблагодарил всех, кто отстаивал его свободу и невиновность

Киев, 28 августа. Освобожденный из-под стражи главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил всех, кто остался неравнодушен к его делу, следил за процессом и выражал ему поддержку, в том числе Россию, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Киевский апелляционный суд в среду освободил журналиста под личное обязательство. В ходе заседания украинские прокуроры заявили, что не против смягчения приговора главному редактору портала.

«У меня просто не хватит времени произнести все слова благодарности и перечислить всех тех, кого я хочу поблагодарить, — политиков, общественных деятелей, защитников, журналистов… Огромное количество. Всем огромное спасибо», — сказал Вышинский в разговоре с ФАН.

Он отметил, что во время пребывания под стражей всю информацию о том, кто поддерживает журналиста и желает его освобождения, получал от своего адвоката Андрея Доманского.

При этом Вышинский особенно выделил представителя ОБСЕ по свободе слова и СМИ Арлема Дезира, который, по его словам, последовательно буквально с первых дней отстаивал его невиновность и, самое главное, необходимость выпустить из тюрьмы на свободу как человека, пострадавшего за выполнение своих профессиональных обязанностей.

«Это только один из большого количества людей, которые за меня выступали. Хочу сказать спасибо всем, где бы эти люди не находились, в какой стране, за профессиональную солидарность», — заключил Вышинский.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на журналистов, которые представляют населению альтернативный взгляд на происходящие в стране события.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал, что Россия будет биться за руководителя портала РИА Новости Украина до последнего.

Как отметил ранее в разговоре с ФАН известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, вслед за долгожданным освобождением Вышинского могут последовать и другие важные шаги, но все они будут временными и половинчатыми, пока Киев не разберется со своей главной проблемой — гражданской войной на востоке Украины.