Диетолог назвала самые полезные фрукты и овощи начала осени

Москва, 28 августа. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные осенние фрукты и овощи, которые есть у каждого дачника или продаются в магазине.

На первом месте стоит тыква, которая богата бета-каротином. Она полезна для зрения и профилактики распираторных заболеваний. Оранжевый плод спасает от простуды и положительно влияет на иммунную систему человека.

Елена Соломатина подчеркнула, что тыква также защищает от рака кожи и меланомы. Если вы едите тыкву, то накапливаете калий, который выводит излишки воды и необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Тыква является идеальным продуктом для гипертоников. Ее можно запекать, варить с кашей и делать десерт. На втором месте по своим полезным свойства находится слива.

В ярких плодах много антиоксидантов, которые борются со старением. В сливе содержится клетчатка, пектины. Употреблять фрукт можно в свежем виде или в виде смузи, добавлять в овсяную кашу, пишет издание «Вечерняя Москва».

На третьем месте — груша, этот фрукт очень помогает при диарее. По словам диетолога, груша хорошо очищает кишечник и дает чувство сытости. Ее можно есть свежей или в запеченом виде.

Груша выводит холестерин из организма и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляет сердце. Она отлично сочетается с кашей и творогом.