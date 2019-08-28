В Совфеде оценили укрепление экономических отношений между Крымом и Сирией

В Крым прибыла первая партия фруктов из Сирии, об этом рассказал постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов; это были апельсины и черешня. По словам чиновника, Дамаск готов расширить перечень поставляемой продукции.

«Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся — апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние овощи и другое. Первые такие товары уже поступили на крымский, российский рынок — апельсины и ранняя черешня», — сказал Мурадов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, комментируя для Федерального агентства новостей интеграцию экономик России и Сирии, отметила, что этот процесс закономерен, а также оценила укрепление экономических связей. Она рассказала, что нормативный правовой акт, регулирующий торговлю между двумя странами, прорабатывался уже давно.

«Само соглашение прорабатывалось, начиная с осени прошлого года. Естественно, Сирия является для России не просто партнером. Москва оказывает помощь сирийскому государству прежде всего для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и обеспечения мирного развития данного региона», — говорит сенатор от Севастополя.

Российский парламентарий подчеркнула, что решение укреплять экономические отношения именно через Крым было принято сторонами принципиально. Россия на протяжении четырех лет оказывает помощь Сирии, и народ данной страны благодарен Москве.

«Было принято решение, что торговые отношения будут возобновляться через Крымский полуостров. Если мы с вами отследим ситуацию с прошлого года, то порядка четырех раз представители Крыма выезжали в Сирию для возобновления экономических связей через Крымский полуостров. Это естественный процесс: Сирия признала Крым; Сирия — это форпост на Ближнем Востоке по агрессивной западной политике по уничтожению государств, которую мы наблюдаем с начала XXI века», — подытожила Ольга Тимофеева.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией.

Несмотря на то, что референдум соответствовал всем нормам внутреннего и международного права, коллективный Запад отказался признать его результаты. Вхождение Крыма в состав России признали преимущественно только ближайшие партнеры нашей страны, включая Сирию.