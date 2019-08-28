Ходорковский и Навальный поддерживают любые деструктивные процессы в РФ, считает Анохин

Санкт-Петербург, 28 августа. Депутат петербургского Закса Андрей Анохин не удивился сотрудничеству одиозного блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского в подготовке фейковых новостных атак в преддверии выборов в Петербурге.

По мнению Анохина, судимый экс-глава ЮКОСа всегда действует из принципа: чем хуже в России — тем лучше для него.

«Этот человек поддерживает любые деструктивные процессы в России и пытается полностью финансово влиять на всевозможные общественно-политические режимы, которые раскачивают ситуацию в РФ», — подчеркнул депутат в комментарии «Политике сегодня».

Анохин добавил, что совершенно не удивлен тому, что журналист «Проекта» Ходорковского координировал работу «фабрики компромата» Навального в Петербурге.

«У нас сформировался целый пласт псевдооппозиционных политиков, которые вместо конструктивной повестки, решения значимых вопросов нашей жизни, пытаются эту ситуацию раскачивать. Это их бизнес», — заключил парламентарий.

Как сообщалось ранее, подпольную редакцию, где фабриковались порочащие политиков материалы, обнаружили в квартире на Краснопутиловской улице. Источники Федерального агентства новостей сообщили, что главной задачей сотрудников этой «фабрики фейков» была дискредитация губернаторских и муниципальных выборов.

Было установлено, что эту квартиру незаконно занимали «платные расследователи», их обеспечили для этого всей необходимой техникой и оборудованием. Фейковые атаки готовились против политиков, которые будут участвовать в выборах 8 сентября. Причем всех кандидатов выдвинула партия «Единая Россия». Сотрудники Навального придумывали вбросы о якобы дорогом имуществе этих кандидатов, их мнимых связях с криминалом, допускались и грязные выдумки о любовницах. Более того, мишенью этих «расследователей» был и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Однако материалы еще не были сформированы или попросту ждали своей публикации.

Финансирование этой «ставки провокаторов» Навального беглым олигархом Ходорковским становится понятным, учитывая дорогостоящее оборудование, найденное в этой квартире. Экс-глава ЮКОСа никогда не скупился в вопросе спонсирования работы одиозного блогера. Ходорковскому, как и Навальному, было выгодно создание фейков о представителях «Единой России». Кроме того, координатором этой «фабрики фейков» была журналистка Ольга Чуракова, сотрудница медиа «Проект», который также подконтролен Ходорковскому.

Опыт создания фейковых новостей у Чураковой большой. Именно она занималась бездоказательным «расследованием» в деле об обвинении депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Тогда ее также поймали на фейке.