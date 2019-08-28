Герасимов и глава комитета НАТО договорились о поддержке военных коммуникаций

Брюссель, 28 августа. Глава военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым. Об этом говорится в сообщении Североатлантического альянса.

В НАТО отметили, что состоявшийся телефонный разговор свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в поддержании военных линий связи «в соответствии с политикой транспарентности» НАТО, а также продолжающимся диалогом на высоком политическом уровне. В сообщении НАТО также указано, что Герасимов и Пич договорились о дальнейшем использовании военных линий связи.

«Каналы политической и военной коммуникации по-прежнему открыты для обмена информацией по вызывающим озабоченность вопросам, уменьшения недопонимания и повышения предсказуемости», — сообщили в Североатлантическом альянсе.

Ранее сообщалось, что в рамках телефонного разговора Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили отношения Москвы и Вашингтона в военной сфере.