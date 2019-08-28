Поклонская обвинила прокуроров в политической ангажированности по делу Вышинского

Москва, 28 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала Федеральному агентству новостей освобождение украинского журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи.

Она обвинила ведущих данное дело украинских прокуроров в политической ангажированности.

«Это не прокуроры, а люди в форме, не имеющие собственного мнения и выполняющие указания политиков. Были бы это прокуроры, они бы уже давно прекратили этот беспредел с незаконным преследованием и удержанием в заточении журналиста», — пояснила парламентарий ФАН.

В среду Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Вышинского под его личное поручительство. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это решение первым шагом на пути к справедливости к журналисту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также поприветствовал решение украинского суда, но воздержался от дальнейших комментариев.

Напомним, что редактора «РИА Новости Украина» задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене за поддержку республик Донбасса.

Журналист настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Сегодня данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Вышинский подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.