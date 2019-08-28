Следствие обвинило Абызова в получении 32 млрд рублей от незаконной деятельности

Москва, 28 августа. Следственный комитет предъявил обвинение бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову в получении около 32 миллиардов рублей от незаконной предпринимательской деятельности. Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда.

«Следствием установлено, что в результате незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, поступило около 32 миллиардов рублей», — сказал он.

Ранее против бывшего министра возбудили новое уголовное дело. По словам его адвоката, речь идет о статье о незаконной предпринимательской деятельности. Его объединили в одно производство с делом о мошенничестве. Следователи подозревают Абызова в том, что в период работы министром он принимал участие в деятельности коммерческих организаций.

Тем временем представитель СК РФ заявил, что во время расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта, передает Infox.ru. Следствие предполагает, что бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество.

Как отмечали правоохранители, в результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей, пишет «ФедералПресс». В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Бывший министр «Открытого правительства» вину не признает.