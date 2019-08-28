Вышинский заплакал после освобождения из-под ареста

Киев, 28 августа. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заплакал после решения об освобождении его из-под стражи, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Ранее Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из под-стражи под личное обязательство. Как передавал корреспондент ФАН, когда заседание закончилось, в зале некоторое время стояла мертвая тишина.

Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил, что он и его команда намерены добиваться в суде признания обвинений против Вышинского незаконными. На вопрос, возобновит ли Вышинский работу в качестве журналиста, Доманский сообщил, что у него есть законное право на это — правда, при смене места работы он должен будет уведомить об этом суд.

Все это время Кирилл Вышинский стоял, опустив голову, его плечи слегка подрагивали. Похоже, журналист до сих пор не верил, что через несколько минут сможет свободно выйти из суда на Соломенскую площадь, сесть в обычную, а не тюремную, машину и отправиться домой.

Коллеги Вышинского поздравили его с освобождением.

«Когда-то правосудие должно было восторжествовать. И вот сегодня это, наконец, случилось, слава богу», — ответил Кирилл Вышинский.

Напомним, главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве весной 2018 года. Журналист находился под стражей более 400 дней. На Украине его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Суд по делу Вышинского назначен на 15 сентября.