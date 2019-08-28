В Госдуме отреагировали на условия возвращения диалога Грузии с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews. Грузинский президент указала, что Россия не должна стремиться строить отношения с Грузией на принуждении.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков заявил, что не понятно, какие шаги со стороны России Саломе Зурабишвили хотела бы увидеть. По мнению Новикова, позиция грузинского лидера повисла в воздухе и осталась непроясненной. Депутат назвал заявление Зурабишвили «политической декларацией». По словам парламентария, не понятно, на какие неравноправные отношения между Россией и Грузией президент страны намекает.

«Никакого неуважения, неравноправного экономического сотрудничества с Грузией, а также давления на нее со стороны России нет. Наоборот, есть обратный процесс, когда грузинские политики время от времени делают странные заявления по поводу возможности вхождения Грузии в НАТО. Это было бы совершенно недружественным шагом по отношению к России. Об этом свидетельствуют основные положения доктрины военно-политического блока, направленные против РФ. Поэтому здесь есть элемент недобросовестности. Если это нужно президенту Грузии, чтобы сдвинуть процесс потепления наших отношений, и это направлено на умиротворение внутренней антироссийской оппозиции, тогда к этим заявлениям можно отнестись с пониманием. Однако согласиться с ними нельзя», — сказал Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Фактора принуждения в грузино-российских отношениях нет, подчеркивает депутат. Если бы этот фактор был в отношениях России и Грузии, то Зурабишвили озвучила бы его. Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.

Напомним, что Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения после 2008 года, когда произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. На протяжении последующих лет стороны постепенно начали сближаться друг с другом, однако в середине июня текущего года произошел очередной виток конфликта. Грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки в столице и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.