Работа «фабрики компроматов» Навального доказала подготовку волны беспорядков в Петербурге

Москва, 28 августа. Закрытая полицией в Петербурге «фабрика компроматов» доказала, что блогер Алексей Навальный и беглый олигарх Михаил Ходорковский планировали в Северной столице акции протеста. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

В понедельник правоохранительные органы в Петербурге накрыли «подпольную редакцию» блогера Алексея Навального, которая создавала фейковый компромат на «неудобных» для него политиков. Выдуманные факты о наличии связей с криминалом и любовницах участников выборов хотели опубликовать перед голосованием 8 сентября. Проектом руководила известная участием в медиа «Проект» олигарха Михаила Ходорковского журналистка Ольга Чуракова.

Как уточнил политолог, в том, что Навальный и Ходорковкий объединились для создания «фабрики компроматов» нет ничего удивительного. Эксперт напомнил, что они имеют общую цель — стремятся дестабилизировать обстановку в России. Как пишет «Экономика сегодня», специалист подчеркнул, что проект готовил не срыв выборов, а «подогрев» общественных настроений в Петербурге.

«Массовый вброс сфальсифицированных «данных» стал бы причиной дискуссий в Петербурге, которые Навальный и Ходорковский могли бы использовать. Основная же цель — подрыв доверия к институту выборов для дестабилизации обстановки в стране», — сказал он.

Незаконный митинг так называемой «оппозиции» прошел 27 июля в центре Москвы. Напомним, по объединенному в одно производство уголовному делу о массовых беспорядках в российской столице и применении насилия в отношении представителей правопорядка во время незаконного митинга 27 июля арестованы несколько человек, а том числе Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Также СК РФ предъявил обвинение Сергею Фомину по делу об участии в массовых беспорядках, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Он буквально дирижировал участниками незаконного митинга и объяснял им, какие лозунги нужно выкрикивать. Во время задержания провокаторов сотрудниками полиции Фомин попытался скрыться из толпы, прикрывшись годовалым малышом.

Соратники скандального блогера Алексея Навального начали активно призывать москвичей к незаконным митингам после недопуска на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, в избирательных листах юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли подписи мертвецов. Также ранее полиция нашла в одной из квартир штаб по рисовке подписей в ее пользу. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие сторонники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.