Навального и его банду необходимо навсегда отстранить от политики, считает Пучков

Известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») заявил о необходимости законодательного ужесточения наказания за клевету и организацию «фабрик компромата».

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование о работе подпольной редакции скандального видеоблогера Алексея Навального, которая занималась созданием компромата на «неудобных» для оппозиции политиков. Она могла финансироваться и координироваться беглым олигархом Михаилом Ходорковским через подконтрольные ему медиа, в частности, «Проект», и журналистку Ольгу Чуракову.

«Фабрика компромата»

Не так давно в Петербурге полиция накрыла подпольную редакцию, в которой сторонники Навального готовили «разоблачающие» проплаченные расследования в отношении политиков, которые будут участвовать в предстоящих 8 сентября выборах. Следует отметить, что все «отрабатываемые» кандидаты входят в партию «Единая Россия» и уже представали объектами расследования в СМИ. Это позволяет «аналитикам» Навального перемешивать имеющийся «компромат» с банально выдуманными вбросами о наличии дорогого имущества, связей с криминалом и любовниц. В самой же квартире находилась необходимая «расследователям» для работы техника и оборудование.

Ставка «фабрики компромата» была сделана именно на Петербург, а фигурантом лживого «расследования» выступал градоначальник Александр Беглов. Примечательно, что материалы не были сформированы или попросту ждали, когда у сотрудников незаконной редакции до них дойдут руки. Кстати, сами сотрудники заблаговременно покинули квартиру до прибытия полицейски по вызову владельца квартиры, и не попали под арест.

Деньги Ходорковского

Работа «мамкиного революционера» Навального всегда щедро оплачивалась из-за рубежа, при этом его спонсором часто выступал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он до сих пор активно финансирует возглавляемое видеоблогером либеральное движение в России. Его имя также связано с чередой незаконных акций в Москве с 14 июля по 17 августа. И так как в накрытой полицией квартире в Петербурге находились дорогостоящие камеры, дроны для съемки и другое специальное оборудование, очевидно, что на работу «фабрики компромата» выделялись очень серьезные деньги.

Отсюда можно сделать вывод, что в процессе создания «фабрики» Навальный кооперировался со структурами Ходорковского. И именно на его деньги было закуплено оборудование и нанят персонал. При этом «теневая редакция» нуждалась в координаторе, который имел бы богатый опыт в создании лживых расследований и новостей. Выбор пал на журналистку, сотрудницу подконтрольного Ходорковскому медиа «Проект» Ольгу Чуракову.

Женщина координировала работу «фабрики», следила за сотрудниками, согласовывала документы и прочее. Полицейский рейд вынудил Чуракову приехать в Северную столицу, что подтверждается предоставленной нашим источником распечаткой железнодорожных отправлений. Журналистка посетила Петербург 26 августа, в день, когда «фабрика» оказалась накрыта. Раздав дальнейшие указания работникам, которым удалось скрыться от ареста полицейскими, она спешно уехала обратно в Москву 27 августа.

Комментируя расследование Федерального агентства новостей, известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») заявил, что технологии работы оппозиции уже давно известны, и «фабрика компромата» ничего принципиально нового не внесла. Однако подобные проекты просто не должны существовать.

«Ничего нового в этом нет, достаточно почитать такой знаменитый труд автора по имени Светоний (древнеримский писатель, историк, ученый и личный секретарь императора Адриана Гай Светоний Транквилл — Прим. ФАН), называется «Жизнь двенадцати цезарей». В нем этих самых цезарей гражданин Светоний поливает известной субстанцией просто с двух рук: он откровенно лжет, говорит неправду — постольку, поскольку он был республиканцем и империю ненавидел, его вот так перло. И, естественно, найдутся люди, готовые за подобные вещи платить деньги. Для многих открытие, но в политику граждане идут в основном для того, чтобы улучшить свое материальное положение», — говорит Пучков.

Сейчас, по словам собеседника ФАН, Навального, Ходорковского и их прихвостней обвинить, по сути, не в чем, так как работа «фабрик», занимающихся созданием откровенно лживого компромата, никак не регулируется российским законодательством.

«И за что наказывать — не ясно, в суд за клевету никто не подает. На мой взгляд, надо менять законодательство, дабы эти вещи рассматривались совершенно по-другому. Не так, что когда вас оклевещут, обольют помоями, вы пойдете в суд, а с негодяя вам присудят три тысячи рублей. Выходит, что ваша честь и достоинство стоят три тысячи рублей. Ну я не знаю, лучше бы публично на Дворцовой площади плевали в лицо — наверное, это было бы не так унизительно, как вот эти вот судебные решения. Надо менять законодательство, чтобы если вы распространяете ложь и, самое главное, получаете за это деньги, то место вам было бы на нарах. Для начала было бы неплохо штраф серьезнейший вчинить, чтобы гражданин задумался, а если не понимает, то да — можно отдохнуть на лесоповале», — продолжает писатель.

При этом Пучков предлагает разделить ответственность между исполнителями подобных заказов, то есть тех людей, которые непосредственно занимаются созданием фейкового компромата, и организаторов, которые курируют и финансируют работу «фабрик».

«За организацию такой работы ответственность должна быть совершенно другая. А самое главное, данные граждане (Навальный, Ходорковский — Прим. ФАН) от политики должны быть отстранены навсегда. То есть, если тебя за подобными вещами поймали — до свидания. Для них ведь любые выборы важны. Называется — ухватил лоха, бей до смерти. Не важно, какие это выборы, местечковые, московские, президента или муниципальные, не важно какие, везде надо действовать, чем они, собственно, и заняты», — заключил Дмитрий Пучков.

Конфликт оппозиции

Сама «фабрика компромата», по задумке Навального и Ходорковского, должна была нанести репутационный ущерб депутатам и принести организаторам политические дивиденды. Однако в настоящее время в отношениях между оппозиционерами началась полноценная политическая борьба. Разочаровавшийся после провала незаконных акций Навального в Москве беглый олигарх принял решение прекратить финансирование принадлежащих блогеру структур и организаций.

Кроме того, Ходорковский решил идти по отдельной от Навального политической дороге и реализовывать свои амбиции в сфере политики. Единый день голосования является важным элементом для достижения поставленной им перед собой цели. Однако Навальный с созданным им проектом «Умного голосования» явно мешает Ходорковскому. Олигарх уже неоднократно критиковал созданный блогером проект и представлял свою «схему» для голосования на выборах. Она заключается в порче бюллетеней, если в них нет определенных, выгодных олигарху кандидатов. Проект Навального предусматривает голосование за «любого кандидата», кроме представителя «Единой России».

Политические расхождения и обеспечили раскол в отношениях между Навальным и Ходорковским. Понимая, что структуры блогера существовали за счет его финансов и человеческого ресурса, Ходорковский начал оказывать давление, в том числе путем раскрытия «теневых фабрик» Навального. Другими словами, обнаружение редакции в Петербурге стало неким предостережением для Навального, что ему пора уйти с политического пути Ходорковского. Это объясняет и тот факт, что к моменту приезда полиции в квартире уже никого не было. Акция была спланирована, «расследователей» оповестили о грядущей проверке квартиры. Ходорковский пытается убрать с политического помоста блогера, который своим проектом «Умного голосования» приносит слишком много проблем и осложнений.