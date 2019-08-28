Путин не планирует принимать участие в траурных мероприятиях в Беслане

Москва, 28 августа. Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать участие в мероприятиях, посвященным предстоящей годовщине трагедии в Беслане, которые пройдут в Северной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Северной Осетии (участия Путина) не планируется. Вы знаете, что 3 сентября — День борьбы с терроризмом, это традиционно такой мемориальный день, день памяти жертв террористов в результате чудовищных террористических актов», — отметил Песков.

Отметим, что в прошлом году Владимир Путин так же не принимал участия в траурных мероприятиях, посвященных теракту в Северной Осетии.

Напомним, в сентябре исполняется 15 лет со дня трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней преступники удерживали в заминированном здании 1128 заложников, среди которых в основном были дети и их родители, а также сотрудники учебного заведения.

3 сентября силы Центра специального назначения ФСБ начали штурм школы. В ходе перестрелки было убито 28 террористов, еще трое из них погибли в период с 1 по 2 сентября. Один террорист был схвачен живым, позднее его приговорили к пожизненному заключению.

Жертвами теракта стали свыше 330 человек, среди них 186 детей, сообщает «ФедералПресс». Пострадавшими признали 958 человек, из них 639 детей.