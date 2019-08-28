Песков назвал суверенным делом Белоруссии визит Болтона в Минск

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит помощника президента США Джона Болтона в Минск является суверенным делом Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, присутствующий на брифинге.

«Это суверенное дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США в настоящий момент, нам кажется, не приходится. Речи не идет о полноформатных контактах, это просто визит рабочий», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также обратил внимание на то, что целью визита Болтона в Белоруссию, вероятнее всего, стало обсуждение вопроса покупки нефти. Это значит, что речь идет просто об экономическом сотрудничестве, а в таких вопросах каждая страна должна принимать решение самостоятельно.

Песков подчеркнул, что Москва дорожит своими союзническими отношениями с Минском. Обе страны сотрудничают и в рамках проекта союзного государства, и в рамках ЕврАзЭс, и в будущем подобное партнерство будет только развиваться.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что переговоры между лидерами двух стран состоятся не раньше четверга. Точной даты пока нет.

Отметим, что отношения между Вашингтоном и Минском обострились в 2008 году, когда Соединенные Штаты ввели против Белоруссии санкции за нарушения прав человека, а та в свою очередь отозвала посла.

Однако в последние годы отношения между двумя странами стали постепенно налаживаться благодаря участию Белоруссии в процессе урегулирования украинского кризиса. Республика предоставила переговорную площадку, где вот уже пять лет дипломаты пытаются положить конец затянувшейся гражданской войне на Украине. Здесь же были подписаны знаменитые минские соглашения — комплекс документов, которые описывают алгоритм урегулирования вооруженного конфликта.