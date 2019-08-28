Приостановка работы британского парламента из-за Brexit станет для Джонсона началом конца

Британский премьер-министр Борис Джонсон является жестким политиком; ради выхода страны из Евросоюза он не боится идти на крайние меры, в частности приостановку работы парламента. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Приостановка работы парламента

Работа парламента Великобритании будет приостановлена до 14 октября. Об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из Европейского союза без соглашения.

«Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера, поступившем в РИА Новости.

Великобритания должна покинуть Европейский союз 31 октября.

«Джонсон не побоится»

Как отметил Станислав Бышок, цель премьер-министра Бориса Джонсона — вывести Великобританию из ЕС, со сделкой или без нее. В отличие от своего предшественника Терезы Мэй, которая, будучи изначально против Brexit, была вынуждена выполнять неблизкую ей функцию переговорщика с Брюсселем по условиям «развода» с континентальной Европой.

«Джонсон — жесткий евроскептик и политик, которого характеризуют не только резкие высказывания, но и соответствующая позиция в принятии решений. Временный роспуск парламента — та мера, на которую британский премьер не побоится пойти для достижения поставленной цели. Великобритания стала первопроходцем в деле выхода из Европейского союза, который ранее исключительно расширялся, а интеграция в котором только углублялась», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, «подвешенное» состояние, в котором сегодня оказался Лондон, как представляется, не столь сильно волнует англичан, как могло бы. С другой стороны, нельзя списывать со счетов английскую флегматичность и невозмутимость перед лицом неопределенности.

«Британцы, даже находясь в ЕС, оставались в большой степени евроскептической нацией, споры о целесообразности нахождения в европейском проекте в Англии не утихали десятилетиями. Британия не подписала Шенгенское соглашение и не перешла на валюту евро, которая изначально должна была стать единой для всех стран-участниц Евросоюза», — заметил Станислав Бышок.

Эксперт выразил мнение, что, возможно, отвергающие соглашение, достигнутое Терезой Мэй и Брюсселем, и одновременно отрицающие возможность Brexit без соглашения депутаты хотят как можно дольше сохранить этот «половинчатый» статус Британии — когда одной ногой в ЕС, а другая гуляет сама по себе. Вместе с тем, очевидно, здесь имеет место и опасение взять на себя ответственность за возможные негативные последствия Brexit.

«Англия — страна демократическая, парламентарии хотят переизбраться, а для этого необходимо иметь хорошее реноме. Если что-то пойдет не так после предполагаемого выхода Великобритании из ЕС под руководством Бориса Джонсона, во время следующих выборов всегда можно отрапортовать: а я голосовал против этого! Если же Brexit пройдет гладко, то о депутатах-отказниках никто и не вспомнит. Впрочем, пока все эксперты говорят, что той или иной «качки» после 31 октября стране избежать не удастся», — заключил Станислав Бышок.

Джонсон теряет контроль

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик обратил внимание, что политический кризис в Великобритании набирает обороты. Приостановка работы парламента, пусть и под самым благовидным предлогом, — мера чрезвычайная.

«Такого не бывало даже в годы Второй мировой войны, когда Британские острова находились под прямой угрозой гитлеровского вторжения и бомбежками нацистской авиации, разрушительными ударами нацистских ракет ФАУ. Складывается впечатление, что Джонсон теряет контроль над собственной Консервативной партией и так и не смог договориться с ее парламентскими союзниками. Не мудрено, учитывая особенности характера британского премьера и его, скажем мягко, весьма экстравагантную манеру ведения дел», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, скорее всего, приостановка работы парламента поможет Джонсону проскочить опасный период выхода Великобритании из Евросоюза без скандальных голосований в парламенте, но это несомненно озлобит парламентариев, настроит их на борьбу за отставку правительства и может стать началом конца Бориса Джонсона как премьер-министра.

Ранее Еврокомиссия подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit; у Европейского союза нет намерений возобновлять переговоры по сделке.