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Песков прокомментировал уголовное дело об изнасиловании волейболистки в Анапе

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Песков прокомментировал уголовное дело об изнасиловании волейболистки в Анапе

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальное уголовное дело в отношении двух полицейских в Анапе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Двое сотрудников внутренних дел патрулировали пляж в Витязево и обнаружили там девушку с молодым человеком.

«За непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности полицейские понудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — говорится в сообщении ведомства.

Журналисты напомнили Пескову, что подобный случай ранее произошел в Екатеринбурге, и не считают ли в Кремле, что это результат вседозволенности и ощущения безнаказанности у полицейских.  

«Я не склонен таким образом оценивать ситуацию, вы передергиваете. Упомянутые случаи изнасилований отвратительны, но не надо связывать это с полицейскими»,  — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что преступления совершают граждане, «и если эти преступления будут доказаны судом, те, кто их совершили, должны быть осуждены». Кроме того, Песков призвал не делать преждевременных выводов, а сначала дождаться результатов расследования. 


 

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