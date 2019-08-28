Песков ответил на вопрос журналистов о продавщице мороженого на МАКС-2019

Жуковский, 28 августа. СМИ обратили внимание, что Владимир Путин на авиационном салоне МАКС-2019 купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в 2017 году. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказал, как пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал наблюдения журналистов.

Журналисты поинтересовались, действительно ли мороженое российскому лидеру второй раз продала одна и та же женщина, а также — можно ли считать этот случай совпадением.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что вопрос задан не по адресу, но все же на него ответил.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействованы, и те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Честно говоря, я не знаю, это та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам», — сказал Песков.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин угостил прибывшего на МАКС турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым. Видео покупки было опубликовано журналистом Дмитрием Смирновым в личном микроблоге. Сдачу российский лидер попросил отдать министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

На полях международного авиационно-космического салона МАКС-2019 турецкая делегация во главе с президентом Эрдоганом ознакомилась с новейшими разработками российской авиации. Лидеры России и Турции провели полноформатные переговоры. Встреча Путина и Эрдогана на МАКС-2019 завершится совместной пресс-конференцией.