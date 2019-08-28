Экс-юрист «ФБК» считает, что Навальный нашел нового спонсора вместо Ходорковского

Москва, 28 августа. Подпольная редакция блогера Алексея Навального в Петербурге по поиску компромата на «неудобных» политиков финансировалась и координировалась беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Сделанные Федеральным агентством новостей выводы по итогам расследования подтвердил бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», экс-соратник Навального Виталий Серуканов.

В ходе расследования ФАН выяснило, что Ходорковский координировал и спонсировал подготовку «компрометирующих» материалов через подконтрольный ему ресурс «Проект» и журналистку Ольгу Чуракову. Серуканов подтвердил, что, работая у Навального, знал о поступающих от Ходорковского деньгах.

В Петербурге была раскрыта подпольная редакция, где готовились «обличительные» материалы. Компромат собирался против петербургских политиков, которые участвуют в выборах 8 сентября, в том числе против врио главы Петербурга Александра Беглова. В квартире было найдено дорогостоящее оборудование, которое, по всей видимости, закупалось на деньги Ходорковского.

«Я, как бывший сотрудник штаба Навального, знаю, что Ходорковский точно давал деньги на ряд проектов. В частности, в 2015 году, когда была демократическая коалиция, Ходорковский выделял много средств», — заявил Серуканов в комментарии Nation News.

Посредником между «Проектом» и Ходороковским выступала Чуракова, которая имеет сомнительную репутацию в журналистской среде. Ранее горе-журналистка пыталась обвинить депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. При этом Чуракова не предоставила ни одного доказательства.

Чуракова в течение полугода координировала работу подпольной редакции. Источники ФАН в рядах так называемых «оппозиционеров» сообщили, что задачей «расследователей» была дискредитация ряда петербургских политиков. Кроме того, работники избиркомов сообщили ФАН, что некие «журналисты» предлагали им вбросить бракованные документы и солгать на камеру. За это они обещали щедрое вознаграждение.

Однако сейчас в отношениях между Навальным и Ходорковским произошел раскол. Разочаровавшийся в провале незаконных акций Навального в Москве Ходорковский решил прекратить финансирование принадлежащих блогеру структур и организаций.

Серуканов считает, что Навальному удалось найти нового инвестора. Экс-юрист «ФБК» считает, что блогер своими нападками на Ходорковского «кусает руку хозяина»