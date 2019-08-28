Экс-депутат Рады объяснил, что должно последовать за освобождением Вышинского

Известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отреагировал на радостную новость об освобождении киевским судом из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене. По мнению Олейника, вслед за этим могут последовать и другие важные шаги, но все они будут временными и половинчатыми, пока Киев не разберется со своей главной проблемой — гражданской войной на востоке Украины.

«Освобождение Вышинского — это, конечно, хорошо, но нужно понимать, что это абсолютно политическое решение. Он был задержан совершенно незаконно, никакого намека на право там изначально не было. Он с самого начала был политическим заложником у (экс-президента Украины Петра) Порошенко. Приняли решение освободить — слава богу, но, посмотрим, что последует дальше», — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению экс-депутата Рады, вслед за этим решением, возможно, последует то, что называют обменом между Украиной и Россией удерживаемых лиц. Это, конечно, хорошо, но говорить, что новый президент Украины Владимир Зеленский готов всерьез поменять антироссийский вектор киевской политики, пока рано, считает Олейник.

«Сегодня нужно говорить не просто об обмене (удерживаемых лиц). Нужно говорить, что пора убрать источник конфликта — а таким источником является гражданская война в Донбассе, где украинская армия продолжает убивать мирных жителей», — отметил экс-депутат Рады.

Олейник напомнил, что комплекс минских соглашений предусматривает изменение украинской конституции в сторону федерализации и расширения прав регионов.

«Однако сегодня в Киеве уже слышны слова — никаких изменений в украинской конституции, — это как понимать? — говорит собеседник ФАН. — Да, обмен — хорошее дело, но нужно решать главную проблему: чтобы украинская власть прекратила убивать детей Донбасса. Зеленский сравнивает Украину с матерью, которая якобы переживает за всех своих детей. Но разве мать, переживающая за детей, станет их убивать?! Так даже мачеха не делает!». «Пока власть не престанет делить детей на своих и чужих — толку не будет», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее стало известно, что суд в Киеве заменил руководителю издания РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому меру пресечения с ареста на личное обязательство о явке.

Вышинский был арестован на Украине 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса, а также в государственной измене, за которую ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Освобождение Вышинского из-под ареста приветствовали его российские коллеги — журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Алексей Венедиктов и другие. Положительный знак увидела в этом решении официальный представитель российского МИД Мария Захарова, а также уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, решение приветствовали в Кремле.