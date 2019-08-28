Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, главная цель нацпроекта о здравоохранении — это поддержание зарплат врачей ну уровне не ниже, чем средняя зарплата по региону. И губернаторы докладывают, что эта задача в целом выполняется.

«Эти показатели контролируются и федеральными органами власти — соответствующими министерствами. Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом вмешательства региональных властей», — пояснил Песков.

Ранее хирург из Нижнего Тагила рассказал о массовом увольнении своих коллег. Он отметил, что нагрузка на хирургов увеличилась около двух лет назад, однако последней каплей стало увольнение хирургов из Демидовской больницы, когда больных перераспределили среди других больниц. Изотеев подчеркнул, что это и послужило толчком в данной ситуации, а заработная плата не играла решающей роли.