Путин встретится с врио губернатора Курской области

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Песков напомнил, что накануне Путин посещал международный авиасалон МАКС-2019 с президентом Турции Реджепом Тайипом Эдоганом. Состоялись русско-турецкие переговоры, об итогах было заявлено на пресс-конференции двух глав государств, отметил Песков.

После этого президент отправился в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове. Это второй уже, после Ростова, аэропорт, который был построен в чистом поле, с нуля. И после этого Путин успел на закрытие чемпионата WorldSkills в Казани, пообщался с участниками нашей команды, с руководством WorldSkills. Отдельную встречу Путин провел с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, и уже глубоко в ночи глава государства вернулся в Москву.

«Сегодня он работает в Кремле, сегодня — более спокойный день, без публичных мероприятий. Из публичного будет общение с врио губернатора Курской области — традиционное общение с регионами. Возможен сегодня и международный телефонный разговор: если он состоится, мы дадим соответствующее сообщение», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, Песков прокомментировал решение киевского апелляционного суда об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока ограничимся этим: приветствуем это решение украинского суда, заявил Песков.