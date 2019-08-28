Москва, 28 августа. Кремль не выдвигает никаких условий по проведению встречи «нормандской четверки», но ей должна предшествовать беседа помощников лидеров государств, чтобы встреча стала плодотворной для всех. Об этом заявил во время брифинга журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У Кремля нет условий, и об этом говорил президент России Владимир Путин. И президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи», — отметил он.

При этом Песков обратил внимание на то, что кто-то должен выполнить «домашнюю работу» и подготовить почву для этого обсуждения. И только тогда, указал пресс-секретарь главы РФ, лидеры стран смогут собраться приступить к обсуждению.

Представитель Кремля также заявил, что до тех пор, пока помощники не встретились и эту «домашнюю работу» не проделали, российская сторона все же намерена дождаться результатов встречи помощников.

Он добавил, что по дате такой встречи «есть определенные прикидки», однако точное время в настоящее время неизвестно.

Кроме того, Песков отметил, что в реальности есть общий настрой, что необходимо проводить саммит, что нужно возобновлять работу в рамках «нормандской четверки».

Он напомнил про позицию главы российского государства, который также является приверженцем такой позиции.