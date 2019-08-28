В Кремле отреагировали на освобождение Вышинского

Москва, 28 августа. В Кремле приветствуют освобождение руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Апелляционный суд украинской столицы в среду постановил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналиста обязали по первому требования прибывать в суд, уведомлять об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями, сообщал «Ридус».

Отмечается, что следующее заседание суда по рассмотрению дела в отношении главного редактора РИА Новости Украина запланировано на 16 сентября, передает НСН.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как отмечало издание Infox.ru, Вышинский находился под стражей более года.

Журналист был взят под стражу в украинской столице в середине мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Корреспонденту объявили, что он подозревается в поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет заключения. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Глава российского государства Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, отметив, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской работы».