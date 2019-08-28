Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пушков ответил президенту Грузии, назвавшей условие восстановления отношений

514
0 Оставить комментарий

Пушков ответил президенту Грузии, назвавшей условие восстановления отношений

Москва, 28 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала единственное условие восстановления отношений с Москвой.

По словам главы республики, Тбилиси готов вновь навести мосты с Москвой, если Россия изменит отношение к Грузии. В ответ Пушков заявил, что это Грузии нужно менять отношение к Москве, а не наоборот. Он подчеркнул, что российская сторона и так проявила выдержку, когда отказалась от санкций в отношении грузинского вина, несмотря на враждебную риторику соседнего государства.

«Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия готова восстановить отношения с Россией, если та изменит свое отношение к Тбилиси.

Грузинская оппозиция в июне организовала массовые беспорядки в столице и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров