Пушков ответил президенту Грузии, назвавшей условие восстановления отношений

Москва, 28 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала единственное условие восстановления отношений с Москвой.

По словам главы республики, Тбилиси готов вновь навести мосты с Москвой, если Россия изменит отношение к Грузии. В ответ Пушков заявил, что это Грузии нужно менять отношение к Москве, а не наоборот. Он подчеркнул, что российская сторона и так проявила выдержку, когда отказалась от санкций в отношении грузинского вина, несмотря на враждебную риторику соседнего государства.

«Зурабишвили ошибается: возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия готова восстановить отношения с Россией, если та изменит свое отношение к Тбилиси.

Грузинская оппозиция в июне организовала массовые беспорядки в столице и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.