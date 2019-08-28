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Вышинский рассказал, чего больше всего хочет после освобождения

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Вышинский рассказал, чего хочет больше всего после освобождения

Киев, 28 августа. Освобожденный из-под стражи журналист Кирилл Вышинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей признался, что ждал этого решения суда с самого момента ареста в мае прошлого года.

«Каждый день в Лукьяновском СИЗО давался мне очень тяжело. Там не было горячей воды и многого другого. Поэтому я сейчас больше всего хотел бы просто попасть домой, помыться как человек и собраться с силами», — признался он.

Как сообщалось ранее, сегодня Киевский апелляционный суд Киева освободил руководителя портала РИА Новости Украина под личное обязательство. По первому требованию он должен будет явиться к следователю или в суд. Решение суда приветствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она назвала его справедливым и лишенным политической подоплеки. Глава СПЧ Михаил Федотов согласился с ней и заметил, что Вышинского давно следовало освободить, потому что журналист не сделал ничего противозаконного.

Напомним, журналиста задержали в мае минувшего года в Киеве. Украинские власти обвиняют его в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. 

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