Освобожденный Вышинский поблагодарил адвокатов за профессиональное мужество

Киев, 28 августа. Освобожденный журналист Кирилл Вышинский рассказал, что его адвокаты испытывали огромное давление, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Главный редактор РИА Новости Украина выразил признательность своим защитникам, в особенности Андрею Доманскому, который отстаивал интересы Вышинского с первых дней.

«Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное и гражданское мужество, чтобы так работать», — подчеркнул Кирилл Вышинский.

Адвокат журналиста подчеркнул, что сегодняшнее решение об освобождении Вышинского, подтвердило императивность закона.

«Закон превыше всего», — подчеркнул Доманский.

Напомним, 28 августа около полудня апелляционный суд Киева выпустил на свободу главного редактора РИА Новости Украина. Как заявил сам Вышинский в интервью ФАН, он ждал этого момента с 15 мая. А в самом факте своего освобождения журналист видит огромную заслугу своих адвокатов и коллег.

Очередное заседание по делу Вышинского не обещало больших сюрпризов, поэтому наплыва прессы на нем не наблюдалось. Как сообщил корреспондент ФАН, когда судья апелляционного суда Киева вынес решение, у многих его коллег все же отвисли челюсти. А сам Вышинский реагировал как человек, у которого в один момент упала гора с плеч.

Впрочем, никаких прыжков и радостных криков в зале не было. Когда заседание закончилось, в зале некоторое время стояла мертвая тишина, словно это было вполне себе будничное событие. Сам Вышинский попросил коллег некоторое время не подходить к нему с вопросами — ему нужно было собраться с мыслями и с силами, которые, казалось, его вот-вот покинут.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Суд по делу Вышинского назначен на 15 сентября.