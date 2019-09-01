Жизнь в России существенно изменится с 1 сентября 2019 года

В первый месяц осени 2019 года в России вступают в силу несколько законов и правил, существенно меняющих жизнь граждан. Подробности — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трем категориям пенсионеров повысят выплаты

В сентябре на прибавку к пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, труженики села, а также московские пенсионеры.

Работающим пенсионерам повысят пенсии в зависимости от суммы страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2018 году.

Пенсионеров, отработавших в сельскохозяйственной отрасли не менее 30 лет, ожидает ежемесячная прибавка в размере 25% от величины фиксированной выплаты к пенсии: к пенсии по возрасту или к пенсии по инвалидности 1 и 2 групп добавят 1333,55 рубля в месяц, а для инвалидов 3 группы «сельская» надбавка составит 666,78 рубля.

Минимальная пенсия в Москве с 1 сентября 2019 года составит 19,5 тысячи рублей. Все неработающие столичные пенсионеры получат доплаты до этого уровня.

Стипендии вырастут

С нового учебного года стипендии учащихся колледжей и студентов вузов бюджетной формы обучения проиндексируют на 4%. Таким образом, минимальная академическая стипендия в России повысится до 1633 рублей.

ДТП можно будет оформить онлайн

С 1 сентября зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие можно будет за 15 минут по цифровому европротоколу, воспользовавшись порталом «Госуслуги» и мобильным приложением «Помощник ОСАГО». Присутствие сотрудников ГИБДД для этого не понадобится, но потребуется наличие электронной подписи у участников ДТП.

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО и техосмотра поднимутся

В первый день осени ужесточается штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если водитель забыл его дома, вовремя не продлил или вовсе не сделал, то его оштрафуют на сумму от 500 до 800 рублей. Такой штраф сначала будут выписывать раз в день, а затем — при каждой проверке.

Увеличится и штраф за отсутствие техосмотра, которое можно проверить по камерам видеофиксации. Не пройденный в установленный срок техосмотр обернется штрафом в размере до 2000 рублей.

Перепродажа билетов будет под контролем

С 1 сентября в России вступает в силу закон, призванный бороться с перекупщиками билетов на культурно-развлекательные мероприятия или так называемой «билетной мафией».

Нововведение обязывает продавцов заключать договоры с учреждениями культуры и указывать на билетах их реальную стоимость. «Накрутка» за услуги по реализации билетов не должна превышать 10% от их стоимости. При этом проводить ее будут отдельным чеком.

Также осенью меняются правила возврата билетов на концерты и спектакли. Получить их полную стоимость назад можно, если вернуть билеты не позднее, чем за десять дней до мероприятия.

В России появятся наследственные фонды

С 1 сентября вступает в силу закон, вводящий понятие наследственного фонда, который будет функционировать после смерти наследодателя. В завещании будут указаны порядок и способы образования этого фонда и условия распоряжения имуществом.

Нововведение, в частности, призвано защитить интересы кредиторов умершего. Им дадут право предъявлять требования по уплате долгов не только к наследникам, но и к наследственному фонду. Фонд в свою очередь должен защитить интересы несовершеннолетних детей наследователей.

Главы администраций смогут выполнять функции нотариуса

Осенью в населенных пунктах, где нет своего нотариуса, некоторые нотариальные полномочия смогут выполнять главы местных администраций. Оказывать услуги они будут лицам, непосредственно зарегистрированным в этом населенном пункте. При этом заверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью главы администраций не смогут.

Призывники смогут отказаться от отсрочки

С 1 сентября призывники, у которых есть право на получение отсрочки от службы в армии РФ, смогут от него добровольно отказаться. Чтобы пойти служить без отсрочки гражданам, которым она предоставляется, нужно подать соответствующее заявление в приемную комиссию военкомата.

Помощник судьи будет вести аудиозапись заседаний

С осени все судебные заседания будут проходить под аудиозапись, которую впоследствии приложат к материалам дела. Следить за этим будет помощник судьи, на которого процессуальное законодательство возлагает функции по подготовке и организации судебных разбирательств, подготовке проектов судебных решений, ведению протокола судебного заседания, проверке явки участников процесса и иные действия.

Кадастровые работы будут упрощены

С 16 сентября вступит в силу закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ. В соответствии с ним, кадастровые инженеры будут проверять границы участков, выверять неточности и возможные незаконные постройки, внося изменения в ЕГРН. При этом юрлица будут самостоятельно осуществлять кадастровые работы без оформления договора подряда.

Будет введена регистрация беспилотников в Росавиации

Владельцев беспилотных летательных аппаратов, взлетная масса которых составляет от 0,25 до 30 кг, с 27 сентября обязывают регистрировать их в Росавиации. На это им отводится десять дней с момента покупки беспилотника. Если же аппарат был собран самостоятельно, то его необходимо поставить на учет до начала полетов.