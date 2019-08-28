Трое погибли при обрушении здания в Новосибирске. События дня. ФАН-ТВ

Вышинский на свободе Кирилл Вышинский на свободе. Суд Киева освободил редактора РИА Новости Украина под личное поручительство. Это произошло прямо в зале заседаний. Под стражей журналист находился с прошлого года. Его обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. Правда, никаких доказательств предоставлено не было. Политологи считают, что прежним киевским властям просто не нравилось, что в своем издании Вышинский не боялся показывать жизнь страны с разных сторон. Таким образом, они и решили заставить его замолчать.

Дело угонщика самолета Угонщик самолета «Сургут — Москва» пройдет принудительное лечение. Такое решение сегодня принял суд Ханты-Мансийского автономного округа. Как пояснили на заседании, мужчина опасен для общества и должен пройти специальные процедуры. Напомним, 22 января этого года житель Сургута Павел Шаповалов попытался захватить самолет авиакомпании «Аэрофлот». Он потребовал изменить маршрут воздушного судна и лететь в Афганистан. Буквально через 15 минут после вылета самолет развернулся и направился в аэропорт Ханты-Мансийска. Там он совершил посадку, где нарушителя и задержали.

Обрушение стены в Новосибирске Трагедия в Новосибирске. Во время реконструкции здания вблизи насосной станции на работников обрушилась стена. Как сообщают в Сибирской генерирующей компании, под завалами оказались восемь человек. Спасатели достали из-под обломков тела трех работников, еще один доставлен в больницу, остальные не пострадали. Причиной обрушения могли стать нарушения при проведении работ. Следователи возбудили уголовное дело. «На месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнул старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.