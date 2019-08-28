Трое погибли при обрушении здания в Новосибирске. События дня. ФАН-ТВ

Вышинский на свободе
Кирилл Вышинский на свободе. Суд Киева освободил редактора РИА Новости Украина под личное поручительство. Это произошло прямо в зале заседаний. Под стражей журналист находился с прошлого года. Его обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса. Правда, никаких доказательств предоставлено не было. Политологи считают, что прежним киевским властям просто не нравилось, что в своем издании Вышинский не боялся показывать жизнь страны с разных сторон. Таким образом, они и решили заставить его замолчать.
Дело угонщика самолета
Угонщик самолета «Сургут — Москва» пройдет принудительное лечение. Такое решение сегодня принял суд Ханты-Мансийского автономного округа. Как пояснили на заседании, мужчина опасен для общества и должен пройти специальные процедуры. Напомним, 22 января этого года житель Сургута Павел Шаповалов попытался захватить самолет авиакомпании «Аэрофлот». Он потребовал изменить маршрут воздушного судна и лететь в Афганистан. Буквально через 15 минут после вылета самолет развернулся и направился в аэропорт Ханты-Мансийска. Там он совершил посадку, где нарушителя и задержали.
Обрушение стены в Новосибирске
Трагедия в Новосибирске. Во время реконструкции здания вблизи насосной станции на работников обрушилась стена. Как сообщают в Сибирской генерирующей компании, под завалами оказались восемь человек. Спасатели достали из-под обломков тела трех работников, еще один доставлен в больницу, остальные не пострадали. Причиной обрушения могли стать нарушения при проведении работ. Следователи возбудили уголовное дело.
«На месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнул старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Опасные ливни в Японии
Почти 850 тысяч жителей японских префектур Сага, Фукуока и Нагасаки эвакуируют из-за мощных ливней. На Страну восходящего солнца они обрушились в ночь с 27 на 28 августа. Власти страны беспокоятся, что из-за дождя может произойти сход оползней и наводнение. Даже за короткое время вода уже нанесла немалый ущерб. Под угрозой разрушения находятся более 355 тысяч домов. Потоки воды настолько сильные, что сносят даже машины. Так уже погибли трое человек, которых прямо на автомобилях унесло в реку. Дожди нарушили транспортное сообщение: приостановлено движение поездов, перекрыты участки скоростных магистралей. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти не менее суток.