Актрисе Хилькевич едва не порвали рот на съемках фильма в Подмосковье

Москва, 28 августа. Известной актрисе, звезде «Универа» Анна Хилькевич едва не порвали рот на съемках фильма в подмосковном городе Истра.

Анна Хилькевич оказалась под дулом воздушной пушки, ролик она опубликовала в Instagram. Воздушная пушка должна была создавать эффект ветреной погоды и развевать волосы актрисы. Но мощная воздушная струя попала Хилькевич в рот.

«Когда очень хочешь быть красивой, и ничто не может тебе помешать», – написала Хилькевич, ее комментарий приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Видео происшествия набрало более 1,1 миллиона просмотров. Известно, что в Истре снимают восьмисерийный фильм «За счастьем» режиссера Ольги Добровой-Куликовой.

28 августа съемочная группа разместилась у школы искусств «Вдохновение». Жителей подмосковного города пригласили принять участие в съемках в качестве массовки.

Звездами проекта стали комедийная актриса Анна Ардова и Анна Хилькевич, фильм находится в производстве. Информации о дате выхода новой ленты Добровой-Куликовой пока нет.

Недавно Хилькевич снялась в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо» с Александром Петровым и в комедии «Зомбоящик».

Ранее фанатам не понравилось, что актриса активно пользуется услугами косметолога и злоупотребляет ботоксом. Они считают, что намного лучше естественная красота Хилькевич.