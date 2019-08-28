Завод по производству автоматов Калашникова откроют в Венесуэле

Жуковский, 28 августа. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле начнет работу в 2020-2021 годах. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019.

Ранее СМИ сообщали о том, что строительство заводов в Венесуэле планируется завершить до конца текущего года, однако директор ФСВТС отметил, что, «учитывая ситуацию, которая сегодня существует», открытие производства состоится позднее.

Появление в Венесуэле завода по производству российского вооружения не случайно. Российская Федерация и Боливарианская Республика — стратегические партнеры, которые ведут совместные проекты в области экономики, науки, технологий, культуры и в частности военно-технического сотрудничества. Так, 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество.

В Венесуэле уже несколько лет длится экономический кризис, который усугубляют введенные против страны санкции США.

Напомним, в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Попытка госпереворота была поддержана США, Канадой и рядом союзников Вашингтона в Латинской Америке.

В поддержку переворота также выступили 19 стран Европы. Они выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай осудили западные страны за содействие госперевороту в Боливарианской Республике.

Западные СМИ воспользовались венесуэльским кризисом и развернули информационную войну. Они распространили лживые сообщения о «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании, и фейки о так называемой ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Впоследствии все фейковые новости были опровергнуты, что примечательно, в ряде случаев теми же СМИ, которые ранее их распространили.