Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске, количество жертв увеличилось до трех. Об этом сообщил в среду источник Федерального агентства новостей.

Собеседник агентства отметил, что спасательные службы будут разбирать завалы как минимум до утра.

Напомним, обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска 28 августа примерно в полдень по местному времени. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих. Отмечалось, что в здании проводился штатный ремонт. Общая площадь обрушения составила 350 квадратных метров. Согласно предварительной версии, причиной происшествия в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение правил при строительстве.

Как сообщал ФАН, руководителем Сибирской генерирующей фирмы, которая проводила плановые работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, является сын писателя Александра Солженицына Степан.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или прочих работ. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.