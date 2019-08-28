Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе

Москва, 28 августа. Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что выполнение Украиной Минских договоренностей остановлено, поскольку в них содержатся неприемлемые для Украины условия. Однако бизнесмен предлагает разрешить проблему заменой пункта об изменениях в конституцию Украины принятием закона об особом статусе Донбасса сроком на пять лет.

Коломойский уверен, что сейчас наступил благоприятный момент для того, чтобы выполнить Минские соглашения, но сделать это в новом формате.

«Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там выборы», — заявил олигарх в интервью украинскому изданию «Цензор.нет».

В 2014 году на Украине началась гражданская война. В результате госпереворота в Киеве Донбасс и Луганск заявили о независимости и начали существовать как самостоятельные республики ДНР и ЛНР. С целью урегулирования вопроса на юго-востоке Украины были разработаны и приняты Минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня на территориях Донецкой и Луганской областей Украины. С осени 2014 года стороны более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе, но несмотря на это, бойцы ВСУ продолжают обстрелы независимых территорий.

Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.

Согласно плану действий бизнесмена, прежде всего нужно прекратить огонь на юго-востоке Украины и осуществить обмен пленными. Затем провести выборы по украинским законам под контролем Киева и следующий за ними процесс передачи контроля над границей, который нужно начать на следующий день после выборов.

Финальный пункт плана олигарха заключается в том, чтобы создать закон об особом статусе Донбасса сроком на пять лет вместо обязательств по внесению изменений в конституцию страны. По словам олигарха, закон об особом статусе региона можно принять за два месяца до начала избирательной кампании, а на следующий день после выборов начать процедуру передачи контроля над границей, которая, по оценкам бизнесмена, может занять до 30 дней.

Пункт Минских соглашений о возможности передачи границы только после внесения изменения в конституцию Украины об особом статусе Донбасса олигарх назвал невозможным, поскольку, по его мнению, присвоение Донбассу особого статуса приведет Украину к полному разрушению, и президент страны на такой шаг не пойдет.

Коломойский вполне допускает проведение выборов в Донбассе и подчеркивает, что Украине их бояться не стоит. Свою уверенность бизнесмен объясняет тем, что выборы будут проводиться по украинским законам.

Минские договоренности были подписаны еще в 2014 году и впоследствии дополнены. Однако Украина до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств.

Предоставление особого статуса Донбассу является одним из ключевых пунктов политической части «Минска-2». Согласно договоренностям, украинская сторона также должна обеспечить проведение местных выборов, обменять пленных и осуществить амнистию. По «военной» части, она подразумевает необходимость прекращения огня и отвод военной техники. С момента принятия соглашений, ни один из перечисленных пунктов Украиной выполнен не был. Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса, однако в силу он так и не вступил.