Вышинский назвал решение о своем освобождении обоснованным и справедливым

Киев, 28 августа. Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист назвал решение суда об освобождении под личное обязательство обоснованным и справедливым.

Вышинский добавил, что рад решению суда и ждал его больше года. Кроме того, журналист отметил, что у него нет причин и мотивов скрываться от следствия и по первому требованию он будет являться на заседания суда.

Руководителя РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Суд по делу Вышинского назначен на 15 сентября.

Вышинский неоднократно заявлял, что его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала Федеральному агентству новостей освобождение редактора «РИА Новости Украина». Захарова назвала решение киевского суда отпустить Вышинского первым шагом на пути к справедливости к журналисту.

Ранее уголовное преследование и арест Вышинского комментировал и президент России Владимир Путин. Глава государства не исключил того, что журналиста могут обменять на осужденного в России Олега Сенцова или украинских моряков.