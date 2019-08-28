Боевые самолеты ВС РФ приземлились на строящуюся магистраль в Татарстане

Казань, 28 августа. Двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 ВС РФ приземлились на строящуюся магистраль «Европа — Западный Китай» в Татарстане в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО), проходящих на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что при проектировании крупных автомагистралей предусматривают специальные участки, на которых в случае необходимости могут приземлиться боевые и транспортные самолеты. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром. Здесь расположены склады, на которых хранятся боеприпасы, топливо и смазочные материалы. Кроме того, вблизи находится необходимая аэродромная инфраструктура. Благодаря этому, здесь можно не только сажать самолеты, но и готовить летательные аппараты к взлету.

В рамках учений самолеты прошли подготовку и заправку. Затем они совершили взлет с автомобильной дороги. В пресс-службе отметили, что на учениях также отрабатывали охрану и оборону объекта с использованием вертолетов армейской авиации.

Специальные учения МТО проходят в Центральном военном округе с 27 по 30 августа. Руководит ими заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В учениях принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействованы силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов, а также подразделения МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Как ранее пояснил Булгаков, цель учений — отработать навыки по всем видам тылового и технического обеспечения, развертыванию участков автодорог для посадки на них самолетов и организации полевых аэродромов.