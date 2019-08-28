Лавров объяснил, почему РФ продолжит оснащать армию Афганистана

Москва, 28 августа. Россия продолжит оснащать армию и силовые структуры Афганистана. Об этом заявил в среду руководитель МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по окончании переговоров с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

«Мы в более уже предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении афганской армии, сил безопасности Афганистана», — заявил глава дипломатического ведомства.

Лавров указал на то, что вооруженные силы Афганистана еще не готовы в одиночку ликвидировать террористическую угрозу. Кроме того, он подчеркнул, что борьба с международным терроризмом должна продолжаться без каких бы то ни было двойных стандартов.

«Вы знаете, что в силу целого ряда причин, включая развязанные США и их союзниками войны в Ираке, в Ливии, в Сирии, «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) уже расползается по другим странам, в том числе и в Афганистане», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне Центр американского прогресса представил доклад, в котором сообщается, что Вашингтон должен окончить войну в Афганистане ради борьбы с более актуальными угрозами — «российской агрессией» и Китаем, отмечал RT.

Ранее член комитета СФ по безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что США никогда не уйдут из Афганистана ради противостояния с Российской Федерацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.