Освобождение Вышинского из СИЗО вселяет надежду, заявила Москалькова

Москва, 28 августа. Освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Считаю решение Киевского суда справедливым, лишенным политического подтекста», — сказала уполномоченный.

Она также от всей души поздравила Вышинского, всех его родных, друзей и всех тех, кто содействовал его освобождению руководителя портала РИА Новости Украина.

Глава Совета по правам президента РФ по правам человека Михаил Федотов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что также приветствует решение суда об освобождении журналиста.

«Я рад, что суд принял такое решение. Давно надо было его принять, потому что Кирилл Вышинский ничего противозаконного не совершал», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Вышинского освободили под личное обязательство. По первому требованию он должен будет явиться в суд или к следователю. Сам журналист в ходе заседания назвал обвинения против него абсурдными и заявил, что у него никаких мотивов скрываться от следствия.

По арестом главный редактор портала РИА Новости Украина находился с июня 2018 года. Киевские власти обвиняют его в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.