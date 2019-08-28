В России назвали плохим знаком для США возможность покупки Турцией Су-57

Возможность покупки Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 — это плохой знак для Соединенных Штатов. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Возможность поставки Су-57

Российская Федерации и Турция обсуждают поставку республике российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57. Такое заявление сделал на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Несомненно, важными переговорами сегодня будут с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином [Исмаилом] Демиром. Продолжим обсуждение наших тем, которые стоят на повестке: С-400, конечно, затронем, как дальше будем двигаться по тематике Су-35, [переговорим] по дальнейшей возможной поставке Су-57», — заявил Шугаев.

Он отметил, что Турция сегодня крайне заинтересована в российской авиационной технике из-за ситуации с приостановкой Соединенными Штатами участия Анкары в программе истребителя пятого поколения F-35. По его словам, в данный момент еще слишком рано говорить о каких-то контрактных переговорах, поскольку заявка еще отсутствует. Еще будут идти консультации, заметил Шугаев.

Плохой знак для США

Как отметил Дмитрий Родионов, проходящий в эти дни в Жуковском авиасалон МАКС-2019 во многом является прорывным. Эксперт заметил, что присутствие на нем турецкого лидера еще не означает какого-либо достижения, как и не означает возможности покупки Су-57 вместо F-35. США лишили Турцию этих самолетов, несмотря на наличие подписанных контрактов и фактического начала передачи машин покупателю и подготовки турецких пилотов.

«Однако раньше это звучало скорее как «троллинг» или даже шантаж Вашингтона, то теперь это обретает вполне конкретные очертания. Американцы четко дали понять, что за покупку С-400 оставят Турцию без F-35, так что у Анкары фактически не остается реального выбора. Разговоры о покупке самолетов поколения 4++, так и новейших пятого — в самое ближайшее время могут перейти в плоскость реализации. И на этом наше военное сотрудничество с Турцией только набирает обороты. РСЗО, боевая авиация, системы РЭБ — дальше будет больше. Теперь вон заговорили и о совместной разработке турецкого истребителя пятого поколения TFX. А Турция, между прочим, страна НАТО», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт обратил внимание, что в начале разговоры о приобретении С-400 воспринимались как шантаж Вашингтона, и никто особо не верил, что дойдет до реальных покупок. Сегодня же перед Россией и Турцией открываются широчайшие возможности для полномасштабного военно-технического сотрудничества в различных сферах. И не только с Анкарой, Турция может стать первой ласточкой, показавшей пример другим странам — традиционным покупателям американской военной продукции, что альтернатива есть, что на американских технологиях «свет клином не сошелся», и что от них можно отказаться, даже если ты являешься военным союзником США и во многом зависишь от их технологий.

«Для США это крайне плохой знак. Для нас же это не только новые рынки, но и возможность совершенствования техники. Ведь американцы свою совершенствуют во многом благодаря массовому покупателю, которые активно вкладывается еще на стадии разработки. Мы же до сего момента те же Су-57 никак не могли внедрить в массовое производство из-за нехватки средств. Наличие заказов из-за рубежа поможет не только обеспечить нужды нашей амии, а наших сотрудников рабочими местами, но и даст колоссальный импульс развитию нашего ВПК», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить ее в России, считает депутат Андрей Красов.