Симоньян рассказала о своих эмоциях в связи с освобождением Вышинского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала скрывать эмоций в связи с радостной новостью об освобождении журналиста Кирилла Вышинского, которого суд в Киеве постановил безотлагательно освободить прямо в зале суда.

«Мы очень-очень-очень-очень-очень рады, — сказала Симоньян Федеральному агентству новостей. — Никакие юридические аспекты мы комментировать не будем. Все, что я могу сказать: мы рады и просто счастливы, что после четырехсот дней заточения за то, что человек просто делал свою журналистскую работу, он хотя бы относительно свободен, хотя бы может по улице погулять. Ждем, что будет дальше, и отдельно от меня слова благодарности всем, кто помогал — большое спасибо!»

В своем Telegram-канале Симсоньян так написала об освобождении Вышинского:

«Аналитики и эксперты скажут много важных слов, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли, — и правильно сделают. А мы пока просто очень, ОЧЕНЬ рады за Кирилла».

Симоньян также перечислила тех, кто помог освобождению Вышинского: это российский омбудсмен Татьяна Москалькова, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (который в своем Telegram-канале написал по этому поводу одно слово — «Уф»), юристам — «и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными».

Ранее стало известно, что суд в Киеве заменил руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому арест на личное обязательство. Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене, за это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.