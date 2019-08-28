В Госдуме объяснили большой поток украинских туристов в Крым

Количество украинцев, которые пересекают российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа объяснил увеличение потока украинцев в Крым.

«Граждане Украины, России, Беларуси и других республик посещают Крым еще со времен СССР. Сейчас в том же в Крыму становится лучше инфраструктура. У многих людей есть родственники и знакомые, которые там живут. Украинцы с удовольствием к ним приезжают», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, граждане Украины, несмотря на распространение местными СМИ и властями информации о якобы плохой ситуации в Крыму, знают, что это не так.

«Бывшие лидеры Украины хаяли жизнь в Крыму. Они говорили, что там все ужасно. Однако люди видят, что это все не так. Поэтому количество людей из Украины растет, и это будет продолжаться дальше», — сказал собеседник ФАН.

Депутат отметил, что украинским властям будет крайне сложно повлиять на поток украинцев в Крым. По его словам, «можно сделать все что угодно, и тем не менее вряд ли это будет эффективно».

До этого в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года возрос в два раза. Весной через границу проходило 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей в сутки, сейчас же государственную границу пересекает 14-15 тыс. человек и более 2 тыс. автомобилей в сутки.

С начала 2019 года в зоне ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым государственную границу РФ пересекли более 1,8 млн человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Сотрудники пограничного контроля в пунктах пропуска несут службу в штатном режиме. Вместе с тем, учитывая окончание летних каникул и отпусков, а также возможный рост пассажирского и транспортного потоков, пограничники готовы увеличить число сотрудников, привлекаемых для осуществления контрольных функций, а также открыть реверсивное движение для сокращения времени оформления лиц и транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошел фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ». Мероприятие посетили более 92 тысяч человек, пишет НСН.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Поводом для референдума стал государственный переворот в Киеве, в ходе которого к власти в стране пришло правительство, поддерживаемое украинскими националистами. Украина все еще считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в РФ исключительно демократическим путем в полном соответствии с международным законодательством. Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «исторически закрытым».