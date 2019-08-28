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В Смольном рассказали, что как изменился кабинет Путина

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В Смольном рассказали, что как изменился кабинет Путина

Санкт-Петербург, 28 августа. Глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев рассказал, что изменилось в бывшем кабинете Владимира Путина в Смольном.

В начале 90-х годов Владимир Путин возглавлял комитет по внешним связям в Петербурге в администрации первого мэра города Анатолия Собчака. Он выполнял большой объем работы.

У Путина были широкие полномочия, в том числе подписывать или приостанавливали международные соглашения и внешнеторговые контракты. По словам Евгения Григорьева, кабинет Путина с тех пор не сильно изменился.

«От первого владельца в нем даже висит гравюра с изображением Петра I над столом председателя. В приемной вы увидите подписанный Путиным и премьер-министром Финляндии Сертификат Дома Финляндии», — сказал глава комитета, его слова цитирует «Петербургский дневник».

Все документы, которые были заведены при Путине, остаются в работе. Письма и документы переданы в архив, но на стендах выставки в Смольном можно увидеть сканы с его резолюциями.

Григорьев напомнил, что в 2016 году комитет отметил 25 лет с момента основания. Здесь по-прежнему работают семь человек, которые начали работать в Смольном при Путине. 

Григорьев добавил, что петербургские власти очень ценят опыт и знания этих сотрудников. Экскурсоводы, работающие в Смольном, рассказывают об одной интересной примете. Если прикоснуться к дверной ручке приемной кабинета Владимира Путина, то вас ждет удача и карьерный рост.

Владимир Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года после досрочной отставки первого президента Бориса Ельцина.

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