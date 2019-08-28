Соловьев отреагировал на освобождение Вышинского из киевского изолятора

Украинский суд освободил из следственного изолятора главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, который ранее обвинялся в «государственной измене».

«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство», — сказал судья.

Известный российский журналист Владимир Соловьев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей проанализировал решение суда. По мнению телеведущего, Вышинский по-прежнему является заложником политических процессов. Украина, пойдя на этот шаг, рассчитывает получить для себя определенные преференции.

«Скажем так, его не освободили, а изменили меру пресечения. С него же не сняли обвинения. Поэтому вопрос, по крайней мере для меня, находится в политической плоскости. Они же не сказали правду. А правда заключается в том, что они брали Кирилла исключительно как заложника. Они же не сняли все обвинения. Поэтому сейчас продолжаются вот эти «танцы». Они сделали один шаг, теперь в этих «танцах» будут пытаться сделать следующий шажочек. Как Россия отреагирует, что будет с моряками, что будет здесь, что будет там», — рассуждает он.

Собеседник ФАН также исключил «оттепель» в отношениях между двумя государствами, по его мнению, это произойдет еще нескоро.

«Если говорить о сути отношений [между Россией и Украиной] — это лучше, чем было при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко, но я бы не спешил бить в барабаны, трубить в трубы и вовсю радоваться. Процесс сложный, медленный. Посмотрим, к чему все это приведет», — резюмировал Владимир Соловьев.

Напомним, 15 мая 2018 года в офисах и помещениях РИА Новости — Украина и квартире Вышинского в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски. Фактически только потому, что Вышинский имел двойное гражданство и объективно освещал происходящее на Украине, ему были предъявлены обвинения в «государственной измене». После этого он был безосновательно заключен под стражу. За время нахождения в следственном изоляторе здоровье Вышинского сильно ухудшилось.