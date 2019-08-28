Главой компании, ремонтирующей рухнувшее в Новосибирске здание, оказался сын Солженицына

Новосибирск, 28 августа. Главой Сибирской генерирующей компании, которая проводила работы по реконструкции насосной станции на стройке в Новосибирске, руководит сын писателя Александра Солженицына Степан.

На сайте компании отмечается, что сын писателя является генеральным директором Сибирской генерирующей компании с 2018 года. Он окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке, а с 2004 года занимается вопросами энергетики в России.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду около 12.00 по местному времени. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих. На объекте проводился плановый ремонт. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным, причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске извлекли тело второго погибшего. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию с места событий.