Захарова отреагировала на освобождение Вышинского

Москва, 28 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала Федеральному агентству новостей освобождение редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

По ее словам, решение киевского суда отпустить Вышинского является первым шагом на пути к справедливости к журналисту.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Украинские прокуроры заявили, что они не против смягчения меры пресечения подсудимому.

Сам Вышинский заявил, что у него нет причин скрываться от следствия, поскольку он считает абсурдными все выдвинутые против него обвинения.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене за поддержку республик Донбасса.

Журналист настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Сегодня данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Вышинский подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.