Путин на МАКС разрешил Эрдогану купить Су-57

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся 27 августа в подмосковном Жуковском. И без того весьма солидный статус этого мероприятия в 2019 году был подтвержден визитом сразу двух руководителей государств — президента Россия Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

В тот же день на МАКСе побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

120 делегаций из 65 стран

С учетом того, что именно сейчас Эрдоган подыскивает замену так и не полученным из Штатов малозаметным многофункциональным истребителям-бомбардировщикам пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и ЗРК Patriot, появление президента Турции на МАКСе было вполне ожидаемым.

Проще говоря, Эрдоган демонстрировал, что готов компенсировать заблокированные правительством США поставки в Турцию продукции американского ОПК приобретением продукции ОПК российского. Поэтому и принял приглашение российской стороны посетить МАКС-2019.

В свою очередь, Россия совершенно не собиралась упускать возможность увеличить продажи Турции своей продукции военного назначения, столь удачно начатые контрактом на поставку Анкаре ЗРК С-400. Поэтому Эрдогана не просто пригласили в Жуковский, но и устроили ему там весьма содержательную экскурсию.

В частности, вместе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган осмотрел многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35, перспективный многоцелевой вертолет Ка-62, первый серийный многоцелевой вертолет Ми-38, самолет-амфибию Бе-200 и пассажирский среднемагистральный лайнер МС-21. Кроме того, президент Турции стал первым главой иностранного государства, которому было позволено заглянуть в кабину опытного летного образца российского истребителя пятого поколения Су-57.

При этом произошел весьма символичный и показательный диалог, ставший, пожалуй, самым запомнившимся событием первого дня работы МАКС-2019.

С любопытством заглядывая в кабину русского «стелса», Эрдоган поинтересовался: «Это Су-57?.. А он уже летает?» — «Летает», — подтвердил президент РФ. — «А его можно купить?» — немедленно «взял быка за рога» президент Турции. — «Можете купить», — тут же последовал ответ Владимира Путина.

Фактически, в этот момент президент России выступал в роли не только главы государства, но и участника рекламной акции Рособоронэкспорта. Причем, как нам кажется, акции довольно успешной.

Это обстоятельство дает повод рассказать о том, чем же занимается на XIV Международном авиационно-космическом салоне Рособоронэкспорт — единственная в России государственная организация по экспорту и импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Напомним, Рособоронэкспорт входит в госкорпорацию Ростех.

Экспонаты, представляемые Рособоронэкспортом на МАКС-2019, среди всех прочих, пожалуй, являются наиболее заметными. Разумеется, это не случайно. Рособоронэкспорт предельно серьезно относится к тематике продвижения отечественной авиационной техники и авиационных средств поражения, а также средств ПВО, — они традиционно занимают первое место в поставках Рособоронэкспорта.

Например, в 2017 году объем продукции для ВВС превысил половину всех поставок компании, а в 2018 году составил более 45% от общего объема. Именно такие данные 23 августа накануне открытия МАКСа озвучил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В 2019 году Рособоронэкспорт пригласил на XIV Международный авиационно-космический салон рекордное число иностранных делегаций — 120 из 65 стран мира!

Почему именно в Жуковский?

«МАКС на сегодня стал главной площадкой для демонстрации новинок российской военной авиации. По традиции салон служит отправной точкой для старта многих важных переговоров на поставку самолетов, вертолетов, систем и комплексов ПВО, а также совместных проектов в этих областях. 2019 год не станет исключением», — сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В рамках МАКС-2019 специалистами Рособоронэкспорта запланированы переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями. Для представителей партнерских компаний будут организованы ознакомительные полеты на самолетах МиГ-35, Як-130 и Су-30СМ, а также на многоцелевом вертолете Ми-38.

Рособоронэкспорт проведет для иностранных заказчиков более 50 презентаций продукции для ВВС и около 30 — средств ПВО. На своем стенде Рособоронэкспорт представляет более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО.

Новинкой для международных выставок вооружения и военной техники явилась масштабная кинетическая инсталляция, демонстрирующая многоцелевые истребители Су-35 и МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, многоцелевой вертолет Ми-38, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10Е» и ЗРК «Викинг».

Истребитель, транспортник, танкер

Ключевым моментом для Рособоронэкспорта на авиасалоне МАКС-2019 стала премьера перспективного многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э разработки и производства ПАО «Компания «Сухой» и легкого военно-транспортного самолета Ил-112ВЭ от ПАО «Ил» (обе компании входят в «Объединенную авиастроительную корпорацию»).

Генеральный директор Рособоронэкспорта охарактеризовал «пятьдесят седьмой» и «сто двенадцатый» как «самые горячие и ожидаемые новинки последних лет».

К настоящему моменту на оба самолета получена вся необходимая экспортная документация, что дает возможность Рособоронэкспорту предлагать их зарубежным заказчикам.

Рособоронэкспорт готов по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов и открыть новую страницу в продвижении ультрасовременных авиационных комплексов на мировой рынок. Уверен, интерес к ним (к Су-57Э и Ил-112ВЭ. — Прим. ФАН) будет колоссальным», — сказал Александр Михеев.

Помимо «пятьдесят седьмого» и «сто двенадцатого», также впервые на МАКС-2019 была проведена презентация самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Раз уж Су-57, Ил-112В и Ил-78М-90А оказались главными «звездами» нынешней экспозиции Рособоронэкспорта в Жуковском, пожалуй, о них стоит рассказать чуть подробнее.

Работы по новому истребителю пятого поколения, приведшие в итоге к появлению Су-57, начались в компании «Сухой» на рубеже нового тысячелетия. В апреле 2002 года «Сухой» был выбран победителем конкурса министерства обороны РФ на Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и приступил к разработке его эскизного проекта.

Среди важнейших требований к самолету были такие качества, присущие истребителям пятого поколения, как малая заметность в различных диапазонах длин волн, возможность осуществлять крейсерский сверхзвуковой полет, сверхвысокая маневренность.

В процессе создания самолета был реализован ряд новых для ОКБ конструктивно-компоновочных и технологических решений, в том числе особые формы и обводы планера, внутреннее размещение вооружения, широкое применение в конструкции композиционных материалов.

В 2009 году были изготовлены три первых экземпляра истребителя: для статичных испытаний и аэродромной отработки, а также первый летный образец. В 2011—2017 годах было построено девять следующих опытных летных образцов самолета, а также еще один экземпляр для наземных статических испытаний.

В августе 2018 года министерство обороны России выдало первый заказ на серийную поставку самолетов Су-57, первый из которых должен быть передан заказчику до конца 2019 года.

Программа Ил-112В стартовала в 2002 году, когда ВВС РФ объявили конкурс на создание перспективного легкого военно-транспортного самолета (ЛВТС) грузоподъемностью 5—6 тонн, который должен был заменить стремительно устаревающие Ан-26, серийный выпуск которых прекратился еще в 1986 году.

В апреле 2003 года победителем конкурса был признан проект Ил-112В, и ильюшинцы приступили к разработке эскизного проекта новой машины. Увы, по ряду причин последующий этап рабочего проектирования затянулся, а проблемы с финансированием проекта застопорили продолжение работ по этому самолету аж до октября 2013 года. При этом, с учетом прошедшего времени, техзадание на Ил-112В пришлось серьезно корректировать.

Защита техпроекта и предъявление заказчику полноразмерного макета кабины экипажа Ил-112В состоялись в июне 2015 года. Сборка планера первого летного образца была выполнена в течение 2017 года. 30 марта 2019 года состоялся первый полет опытного образца «сто двенадцатого». Предполагалось, что к моменту открытия МАКС-2019 года первый самолет совершит перелет в Жуковский. Однако начало капремонта ВПП аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества, где находился Ил-112В, помешало машине появиться на салоне.

Самолет-заправщик Ил-78М-90А является модификацией военно-транспортного самолета Ил-78МД-90А, серийный выпуск которого разворачивается на «Авиастаре», и в конструктивно-техническом плане, а также по составу оборудования имеет ряд существенных отличий от танкеров Ил-78 и Ил-78М, производившихся ранее в Ташкенте.

Ил-78М-90А имеет более современные двигатели ПС-90А-76 с большей тягой и лучшей экономичностью. Это позволяет не только располагать повышенной дальностью полета, но и брать большее количество топлива для заправки других самолетов.

Как и военно-транспортный Ил-78МД-90А, новый заправщик имеет полностью обновленный пилотажно-навигационный комплекс, и на нем реализована концепция «стеклянной» кабины экипажа. Благодаря этому нагрузка на летчиков снизилась, а безопасность полетов возросла.

На Ил-78М-90А реализована возможность использования машины в качестве военно-транспортного самолета: переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется прямо в условиях аэродромного базирования.

Постройка первого экземпляра Ил-78М-90А началась на «Авиастаре» в 2014 году. Первый полет машина выполнила 19 января 2018 года.

Свыше 25 млрд долларов

Вернемся к другим экспонатам, которые Рособоронэкспорт представляет на МАКС-2019.

На стенде компании можно увидеть модели учебно-боевого самолета Як-130, транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого вертолета Ми-28НЭ, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вертолета радиолокационного дозора Ка-31, ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Бук-М2Э» и «Тор-М2КМ» с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении. На статической площадке параллельно демонстрируются натурные образцы самолетов Су-57, МиГ-35, Су-35С, Су-34, Су-30СМЭ, Як-130 и Як-152. И это далеко не полный перечень изделий российского ОПК, которые Рособоронэкспорт готов предложить иностранным заказчикам.

Заметим, что значительная часть продукции военного назначения, которую Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам, по словам Александра Михеева, уже превратилась в настоящие «бестселлеры». В частности, большой популярностью за рубежом пользуются сверхманевренный истребитель Су‑35, различные модификации многоцелевого истребителя Су‑30, многофункциональные фронтовые истребители МиГ‑29М/М2 и учебно‑боевой самолет Як‑130.

«Из вертолетной техники наиболее востребованы военно‑транспортные вертолеты Ми‑17В‑5 и Ми‑171Ш, тяжелый транспортный вертолет Ми‑26Т2, транспортно‑боевой вертолет Ми‑35М, а также боевые вертолеты Ми‑28НЭ и Ка‑52. Из техники ПВО можно отметить ЗРС С‑400 «Триумф», ЗРК «Бук‑М2Э» и «Тор‑М2Э», ЗРПК «Панцирь‑С1», а также ПЗРК «Игла‑С», — уточнил генеральный директор Рособоронэкспорта.

Добавим к этому, что не меньшим спросом, чем самолеты, вертолеты и комплексы ПВО, у иностранных покупателей пользуется российское авиационное ракетное вооружение.

Насколько успешна деятельность Рособоронэкспорта?

По словам Александра Михеева, компания с момента своего основания в 2000 году поставила за рубеж более 800 боевых самолетов, включая техкомплекты для лицензионного производства, более 1000 военных и гражданских вертолетов, средства авиационного поражения на общую сумму более 40 млрд долларов, а также системы и комплексы ПВО объемом свыше 25 млрд долларов.

Словом, деятельность Рособоронэкспорта — одного из признанных лидеров мирового рынка вооружений — вполне успешна.