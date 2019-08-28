Директор «Новой волны» рассказал, почему Катамадзе не приедет в Сочи

Сочи, 28 августа. Генеральный директор музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Александр Румянцев в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг слухи о том, что грузинская певица Нино Катамадзе собирается выступать в Сочи.

При этом он подчеркнул, что речь идет об организационном моменте, никаких подоплек в этом искать не стоит.

«Это придуманная история (участие Катамадзе в «Новой волне» — прим. ФАН). Мы действительно обсуждали выступление, они сказали, что не могут, там нет никаких подоплек. Мы с Томом Джонсом могли на этот год обсуждать, а он не смог. Так бывает. Поэтому нет никакой проблемы», — пояснил Румянцев ФАН.

Ранее сообщалось, что Катамадзе якобы собирается выступить на сцене «Новой волны» в Сочи. Причиной подобных слухов стало появление имени Катамадзе в списке участников концерта на сайте «Новой волны». Кроме того, продавцы билетов обозначили певицу как хэдлайнера шоу.



Российская пресса обратила на это внимание, потому что еще в июне грузинская певица заявляла, что больше не будет выступать в РФ из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов. В частности, она отменила концерт в Москве, который должен был состояться 27 марта 2020 года.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня, когда грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.