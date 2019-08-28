Сирия освобождает Идлиб, а Турция вынуждена умерить свои амбиции из-за позиции РФ

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес срочный визит в Россию, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование в сирийской провинции Идлиб, передает агентство РИА Новости. Как сообщил журналистам российский лидер, взаимопонимание с турецким коллегой по данной ситуации было достигнуто. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Террористы продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил, пытаются атаковать российские военные объекты. Мы убеждены, что зона деэскалации не должна быть прибежищем для боевиков, а тем более служить плацдармом для совершения новых нападений», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что они с Эрдоганом пришли к договоренностям относительно того, как стабилизировать обстановку не только в Идлибе, но и в целом во всей Сирии. И Москва, и Анкара исходят из принципа сохранения государственного суверенитета САР, что предполагает недопустимость расчленения арабской республики на зоны влияния.

Напомним, что в последние недели Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ серьезно продвинулась в освобождении районов на границе Хамы и Идлиба от радикальных исламистов. Между тем Турция, несмотря на предыдущие громкие заявления о готовности к военным действиям в случае масштабного наступления войск САР в регионе, осталась безучастна.

Означает ли это, что российские дипломаты достигли большого успеха и смогли наконец убедить турок в необходимости полноценной очистки северо-запада страны от террористических группировок?

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов уверен, что России действительно удалось добиться существенного прогресса в переговорах с Анкарой по Сирии. Тем более если учесть, что Турция стояла у истоков конфликта в САР. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Как отметила российская сторона, новые соглашения по нормализации ситуации в Идлибе были заключены. Но реальная стабилизация, безусловно, подразумевает освободительную операцию в этом регионе, которая совершенно необходима. Все должно завершиться восстановлением контроля САА над зоной деэскалации. Важной вехой на этом пути стало недавнее взятие стратегического города Хан-Шейхун, где, в частности, сидели террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Прошлые же выпады Эрдогана против освободительной кампании в Идлибе, конечно, никак не согласуются с ходом настоящего мирного урегулирования», — обратил внимание эксперт.

Теперь турки будут вынуждены умерить свои амбиции скорректировать свою позицию по Сирии, однако ожидать их полного отступления от своих захватнических амбиций, конечно, не стоит, считает собеседник ФАН. Так, согласно последним сообщениям местных источников, Анкара продолжает перебрасывать свои военные колонны в оккупированную часть Идлибской зоны.

«Та часть турецкого истеблишмента, которая поддерживает исламистов в САР, продолжит в той или иной мере это делать. Скорее всего, эта помощь уже не будет такой объемной и такой явно выраженной в военной сфере. Это отвечает задачам Анкары по продвижению турецких интересов во всех регионах, которые когда-то входили в состав турецкой Османской империи. Так быстро эти цели на задний план не уйдут», — указал востоковед.

Тем не менее, несмотря на данные устремления, турки всегда считались с мнением России, а после последней встречи на высшем уровне, судя по всему, будут вынуждены считаться еще больше, заметил наш собеседник.

«Я думаю, Анкара будет больше учитывать интересы Сирии, связанные с сохранением собственной территориальной целостности и суверенитета, и, конечно, РФ, которая борется за мир в арабской республике и уничтожение терроризма. А значит — турки будут так или иначе способствовать реализации политического урегулирования, стабилизации в регионе. Однако и о своих интересах, которые нередко противоречат данным процессам, они, безусловно, не забудут», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.